وزیر خارجه آلمان:
پیروزیهای روسیه در اوکراین، تهدیدی برای ناتو است
وزیر خارجه آلمان هشدار داد که ادامه پیشرویهای نظامی روسیه در اوکراین میتواند تهدیدی جدی برای امنیت ناتو باشد.
به گزارش ایلنا، «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان هشدار داد که ادامه پیشرویهای نظامی روسیه در اوکراین میتواند تهدیدی جدی برای امنیت ناتو باشد.
وی در گفتوگو با خبرگزاری آلمان گفت: «اگر ارتش روسیه به پیروزیهای نظامی متوالی در اوکراین ادامه دهد، این امر به یک تهدید جدی برای ناتو تبدیل خواهد شد.»
به گفته فادفول، به همین دلیل تنها حمایت از اوکراین در اولویت سیاست امنیتی این پیمان باقی میماند.
وزیر خارجه آلمان افزود: «هر چه وضعیت صلحآمیز در اوکراین پایدارتر باشد و اوکراین بتواند از منافع خود دفاع کند، برای کل اروپا بهتر خواهد بود».
وی تأکید کرد: «هیچ توجیهی برای کاهش تلاشها وجود ندارد؛ برعکس، من قویاً توصیه میکنم که هیچگاه این برنامهها و تدابیر تضعیف نشوند، زیرا تنها موضع قدرت است که میتواند امنیت بیشتری هم در داخل ناتو و هم برای آلمان فراهم کند».
این در حالی است که مسکو بارها تأکید کرده است که ارسال تسلیحات به اوکراین، روند حل و فصل بحران را مختل میکند و کشورهای عضو ناتو را بهطور مستقیم درگیر جنگ میکند؛ اقدامی که آن را «بازی با آتش» توصیف کردهاند.
کرملین هشدار داده که ادامه حمایت غرب از اوکراین میتواند مانع پیشرفت مذاکرات صلح شود و پیامدهای بسیار منفی به دنبال خواهد داشت.