خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه آلمان:

پیروزی‌های روسیه در اوکراین، تهدیدی برای ناتو است

پیروزی‌های روسیه در اوکراین، تهدیدی برای ناتو است
کد خبر : 1732114
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه آلمان هشدار داد که ادامه پیشروی‌های نظامی روسیه در اوکراین می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت ناتو باشد.

به گزارش ایلنا، «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان هشدار داد که ادامه پیشروی‌های نظامی روسیه در اوکراین می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت ناتو باشد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان گفت: «اگر ارتش روسیه به پیروزی‌های نظامی متوالی در اوکراین ادامه دهد، این امر به یک تهدید جدی برای ناتو تبدیل خواهد شد.»

به گفته فادفول، به همین دلیل تنها حمایت از اوکراین در اولویت سیاست امنیتی این پیمان باقی می‌ماند.

وزیر خارجه آلمان افزود: «هر چه وضعیت صلح‌آمیز در اوکراین پایدارتر باشد و اوکراین بتواند از منافع خود دفاع کند، برای کل اروپا بهتر خواهد بود».

 وی تأکید کرد: «هیچ توجیهی برای کاهش تلاش‌ها وجود ندارد؛ برعکس، من قویاً توصیه می‌کنم که هیچ‌گاه این برنامه‌ها و تدابیر تضعیف نشوند، زیرا تنها موضع قدرت است که می‌تواند امنیت بیشتری هم در داخل ناتو و هم برای آلمان فراهم کند».

این در حالی است که مسکو بارها تأکید کرده است که ارسال تسلیحات به اوکراین، روند حل و فصل بحران را مختل می‌کند و کشورهای عضو ناتو را به‌طور مستقیم درگیر جنگ می‌‌‌کند؛ اقدامی که آن را «بازی با آتش» توصیف کرده‌اند.

کرملین هشدار داده که ادامه حمایت غرب از اوکراین می‌تواند مانع پیشرفت مذاکرات صلح شود و پیامدهای بسیار منفی به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا