گفتوگوی تلفنی ترامپ با رؤسای جمهوری ازبکستان و قزاقستان
رئیسجمهوری آمریکا امروز -سهشنبه- با رؤسای جمهوری ازبکستان و قزاقستان تلفنی گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا امروز -سهشنبه- با «قاسمژومارت توکایف» و رئیسجمهوری قزاقستان و «شوکت میرضیایف» رئیسجمهوری ازبکستان تلفنی گفتوگو کرد.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که محور این گفتوگوها تلاش برای برقراری صلح در درگیریهای جاری و افزایش تجارت و همکاری میان آمریکا و این دو کشور آسیای مرکزی بوده است.
وی روابط با هر دو کشور را «شگفتانگیز» توصیف کرده و همچنین اعلام کرد که از هر دو رهبر برای حضور بهعنوان میهمان در نشست سال آینده گروه ۲۰ که در میامی برگزار میشود، دعوت خواهد کرد.