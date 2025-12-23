خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی ترامپ با رؤسای جمهوری ازبکستان و قزاقستان

رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -سه‌شنبه- با رؤسای جمهوری ازبکستان و قزاقستان تلفنی گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -سه‌شنبه- با «قاسم‌ژومارت توکایف» و  رئیس‌جمهوری قزاقستان و «شوکت میرضیایف» رئیس‌جمهوری ازبکستان تلفنی گفت‌وگو کرد. 

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که محور این گفت‌وگوها تلاش برای برقراری صلح در درگیری‌های جاری و افزایش تجارت و همکاری میان آمریکا و این دو کشور آسیای مرکزی بوده است.

وی روابط با هر دو کشور را «شگفت‌انگیز» توصیف کرده و همچنین اعلام کرد که از هر دو رهبر برای حضور به‌عنوان میهمان در نشست سال آینده گروه ۲۰ که در میامی برگزار می‌شود، دعوت خواهد کرد.

 

 

