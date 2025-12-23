روسیه کنترل دو روستا در اوکراین را در دست گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه، امروز- سه‌شنبه- اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترل دو روستاهای پریلیبکا در منطقه خارکیف و آندری‌یفکا در منطقه دنیپروپتروفسک در اوکراین در دست گرفته‌اند.

این وزارتخانه افزود که نیروهای روسیه همچنین با استفاده از موشک‌های کینژال، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی اوکراین را هدف قرار داده‌اند. بر اثر این حملات حداقل سه نفر جان خود را از دست داده و قطعی گسترده برق نیز گزارش شده است.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه با به‌کارگیری ۶۳۵ پهپاد و ۳۸ موشک، عملیات تهاجمی گسترده‌ای انجام داده است. این حملات پس از کشته شدن ژنرال وانیل سارفاروف در انفجار خودرویش در مسکو، انجام شد؛ او سومین مقام نظامی بلندپایه روسیه است که طی کمی بیش از یک سال هدف ترور قرار گرفته است.

