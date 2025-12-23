به گزارش ایلنا، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو و واشنگتن دور تازه‌ای از رایزنی‌ها درباره «رفع عوامل تنش‌زا» در روابط دوجانبه برگزار کرده‌اند، اما این گفت‌وگوها پیشرفت چشمگیری نداشته است.

معاون وزیر خارجه روسیه، امروز -سه‌شنبه- در گفت‌وگو با سه خبرگزاری دولتی این کشور گفت: «برگزاری دور دیگری از مشورت‌ها با آمریکا درباره مسائل موسوم به عوامل تنش‌زا را تأیید می‌کنم. میزان پیشرفت حداقلی بوده و تلاش‌ها ادامه خواهد یافت».

وی بدون اشاره به زمان و مکان دقیق این مذاکرات افزود که روسیه به‌طور منظم از مسیرهای دیپلماتیک با آمریکا درباره این موضوع در تماس است.

به گفته ریابکوف، دورهای پیشین این گفت‌وگوها با هدف عادی‌سازی شرایط کاری سفارتخانه‌های دو کشور و بررسی راه‌های کاهش تنش در روابط دوجانبه برگزار شده بود. نخستین و دومین دور این رایزنی‌ها به‌ترتیب در ۲۷ فوریه و ۱۰ آوریل در استانبول انجام شد.

در این مذاکرات، هیأت روسیه به ریاست «الکساندر دارچیف» سفیر روسیه در واشنگتن و هیأت آمریکایی به ریاست «سوناتا کولتر» سرپرست معاونت امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا، شرکت داشتند.

هم‌زمان، روسیه و آمریکا به‌صورت جداگانه درگیر گفت‌وگوهایی برای پایان دادن به جنگ نزدیک به چهار ساله در اوکراین هستند.

انتهای پیام/