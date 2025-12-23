توافق نظامی پاکستان و نیروهای حفتر؛ فروش تسلیحات به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، پاکستان و ارتش ملی لیبی به رهبری «خلیفه حفتر» توافق‌نامه‌ای نظامی به ارزش حدود چهار و شش دهم میلیارد دلار امضا کردند که بر اساس آن اسلام‌آباد انواع تسلیحات زمینی، هوایی و دریایی در اختیار نیروهای حفتر قرار می‌دهد.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، این توافق در جریان سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان به بنغازی و دیدار با فرمانده ارتش ملی لیبی نهایی شده و یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای صادرات تسلیحاتی تاریخ پاکستان به شمار می‌رود.

بر اساس مفاد این قرارداد، پاکستان طی دو سال و نیم آینده ۱۶ فروند جنگنده و ۱۲ فروند هواپیمای آموزشی به لیبی تحویل خواهد داد.

