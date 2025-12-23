خبرگزاری کار ایران
نخست وزیر گرینلند ابراز تمایل مجدد ترامپ برای تصاحب این جزیره را ناراحت کننده دانست

نخست وزیر گرینلند گفت که از ابراز تمایل مجدد رئیس جمهور ایالات متحده برای به دست گرفتن کنترل این جزیره ناراحت است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ینس-فردریک نیلسن»، نخست وزیر گرینلند، امروز -سه‌شنبه- گفت که از ابراز علاقه مجدد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای تصاحب این قلمرو ناراحت است.

این اظهارات نیلسن پس از آن مطرح شد که ترامپ روز دوشنبه مجددا تاکید کرد که ایالات متحده برای امنیت ملی خود به گرینلند نیاز دارد و گفت که فرستاده ویژه‌ای که برای این جزیره وسیع و غنی از مواد معدنی منصوب کرده است، مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.  

 

