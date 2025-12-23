آلبانیز خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شد

به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر خواستار تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و تحریم فرهنگی و سیاسی این رژیم شد.

«فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، در واکنش به جنایات این رژیم صهیونیستی در غزه که به شهید شدن هزاران فلسطینی منجر شده است، خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل و تحریم فرهنگی و سیاسی این رژیم شد.

آلبانیز همچنین تأکید کرد که فشارها و تحریم‌های آمریکا علیه وی نتوانسته است او را به سکوت وادارد.

وی بر لزوم ادامه فشارهای مردمی و سیاسی برای توقف نقض حقوق بشر در غزه تأکید کرد.

