خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلبانیز خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شد

آلبانیز خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شد
کد خبر : 1731997
لینک کوتاه کپی شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر خواستار تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و تحریم فرهنگی و سیاسی این رژیم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر خواستار تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و تحریم فرهنگی و سیاسی این رژیم شد.

 «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، در واکنش به جنایات این رژیم صهیونیستی در غزه که به شهید شدن هزاران فلسطینی منجر شده است، خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل و تحریم فرهنگی و سیاسی این رژیم شد.

آلبانیز همچنین تأکید کرد که فشارها و تحریم‌های آمریکا علیه وی نتوانسته است او را به سکوت وادارد.

وی بر لزوم ادامه فشارهای مردمی و سیاسی برای توقف نقض حقوق بشر در غزه تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا