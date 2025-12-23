خبرگزاری کار ایران
برنامه ترکیه برای توسعه نظارت دریایی در دریای سیاه

برنامه ترکیه برای توسعه نظارت دریایی در دریای سیاه
ترکیه برنامه دارد تا سیستم نظارت دریایی خود در دریای سیاه و مرمره را توسعه دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «عبدالقادر اورال‌اوغلو»، وزیر حمل و نقل ترکیه در شبکه ان تی‌وی گفت که آنکارا قصد دارد تا سیستم کنترل امنیت خود در دریای سیاه و دریای مرمره و تنگه‌های «داردانل» و «بسفرس» تقویت کند.

وی اظهار داشت: «ما تلاش‌هایی جدی در زمینه امنیت گشتیرانی انجام می‌دهیم. بر گذرگاه کشتی‌ها از طریق تنگه‌ها، هم در داردانس و هم در بسفرس، جایی‌که ناوئوگان سیستم نظارتی ما فعالیت می‌کند، نظارت داریم».

مقام ترک افزود: «ما همچنین برنامه داریم تا این سیستم نظارت راداری را در سرتاسر دریای مرمره و دریای سیاه توسعه دهیم».

 

