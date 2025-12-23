برنامه ترکیه برای توسعه نظارت دریایی در دریای سیاه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «عبدالقادر اورال‌اوغلو»، وزیر حمل و نقل ترکیه در شبکه ان تی‌وی گفت که آنکارا قصد دارد تا سیستم کنترل امنیت خود در دریای سیاه و دریای مرمره و تنگه‌های «داردانل» و «بسفرس» تقویت کند.

وی اظهار داشت: «ما تلاش‌هایی جدی در زمینه امنیت گشتیرانی انجام می‌دهیم. بر گذرگاه کشتی‌ها از طریق تنگه‌ها، هم در داردانس و هم در بسفرس، جایی‌که ناوئوگان سیستم نظارتی ما فعالیت می‌کند، نظارت داریم».

مقام ترک افزود: «ما همچنین برنامه داریم تا این سیستم نظارت راداری را در سرتاسر دریای مرمره و دریای سیاه توسعه دهیم».

