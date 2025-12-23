دستکم ۳ کشته در پی حمله روسیه به اوکراین
مقمات اوکراینی اعلام کردند که در پی حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به این کشور دستکم ۳ کشته شدند
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات اوکراینی اعلام کردند که در جریان حمله پهپادی و موشکی گسترده روسیه که شب گذشته -دوشنبه- آغاز شد و تا ساعاتی از صبح امروز ادامه داشت و در جریان آن بیش از ۶۵۰ پهپاد و ۳۶ موشک به سوی اوکراین شلیک شد، دستکم ۳ نفر از جمبه یک کودک چهار ساله کشته شدند.
«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، یک روز پس از آنکه پیشرفتهای اخیر در دستیابی به یک توافق صلح را کاملا محکم توصیف کرد، گفت: «این رگبار به خانهها و شبکه برق در ۱۳ منطقه اوکراین برخورد کرد و باعث قطعی گسترده برق شد».
زلنسکی در پستی در پلتفرم تلگرام گفت که این بمباران نیت «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه برای ادامه داد حملات به اوکراین را نشان میدهد.