واشنگتن متحد قابل اتکایی نیست

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بر اساس نطرسنجی‌ای که از سوی پولیتیکو و شرکت تحقیقاتی پابلیک فرست در انگلیس، فرانسه، آلمان و کانادا انجام شد، تعداد زیادی از متحدان ایالات متحده به سبب تلاش‌های دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده برای بازبینی سیاستی خارجی کشوری، واشنگتن را متحدی غیر قابل اتکا و بازیگری منفی در صحنه بین المللی می‌دانند.

هدف از این نظرسنجی این بود که دریابند متحدان سنتی واشنگتن چگونه به تغییرات سیاست خارجی ایالات متحده از جمله سیاست تجاری پاسخ می‌دهند، انتقاد از تعدادی از کشورهای اروپایی و انتشار آپدیت استراتژی امنیت ملی واکنش نشان می‌‌دهند.

بیشتر شرکت کنندگان در کانادا (۵۶درصد) معتقدند که ایالات متحده بر فرآیندهای جهانی تاثیر منفی می‌گذارد. در انگلیس، ۳۵درصد از پاسخ‌دهندگان این دیدگاه را دارند، در حالی‌که در فرانسه و آلمان، سهم آنها ۴۰ درصد است. بیش از نیمی از افراد در کانادا و آلمان (به ترتیب ۶۳ درصد و ۵۲درصد) می‌گویند که ایالات متحده بیشتر از اینکه به حل مشکلات سایر کشورها کمک کند، برای آنها مشکل ایجاد می‌کند نظری که ۴۷درصد از شرکت کنندگان در فرانسه و ۴۶درصد در انگلیس با آن موافقت دارند.

