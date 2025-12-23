بحران سربازی در تایوان؛ فرار سلبریتیها و تهدید هویت ملی
رسوایی فرار شماری از سلبریتیهای نسل هزاره از خدمت سربازی در تایوان در سال ۲۰۲۵، بار دیگر نگرانیها درباره وفاداری مدنی، شکافهای نسلی و هویت ملی را برجسته کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، در سال ۲۰۲۵، پرونده فرار سلبریتیهای نسل هزاره از خدمت سربازی اجباری در تایوان، بحث گستردهای درباره وفاداری به دولت، شکافهای نسلی و هویت ملی این کشور را در مرکز توجه قرار داد. این اتفاق نشان میدهد که نسل Z (متولدین ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳) تمایل بیشتری به انجام خدمت نظامی دارند، بهویژه کسانی که هویت تایوانی یا دوگانه دارند، در حالیکه نسل هزاره (متولدین ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶) نسبت به خدمت نظامی مردد یا مخالف است.
کارشناسان میگویند که افزایش مدت خدمت سربازی به یک سال از سال ۲۰۲۴ در واکنش به فشارهای فزاینده چین انجام شده است. این شرایط نشاندهنده حساسیت بالای مسائل وفاداری ملی و احساس تکلیف فردی در جامعهای با هویتهای متعدد است.
دادههای نظرسنجی دفاع ملی سال ۲۰۲۴ نشان میدهد آمادگی برای خدمت نظامی ارتباط مستقیم با هویت نسلی و قومیتی دارد. این مسأله تاکید میکند که اصلاح نظام سربازی نباید تنها شامل تغییر مدت خدمت باشد، بلکه باید اعتماد به نهادها بازسازی شود و روایت ملی فراگیر برای همه گروهها شکل گیرد.
کارشناسان همچنین توصیه میکنند که اصلاح نظام نظامی شامل بهبود کیفیت آموزش، تضمین شفافیت در معاینات پزشکی، مقابله با سوءاستفادهها و معافیتهای جعلی، و ایجاد گزینههای خدمت مدنی و ذخیرهای باشد. هدف نهایی، تبدیل خدمت سربازی از یک ابزار بسیج صرف به فرصتی برای تقویت تعلق مدنی و هویت ملی در یک جامعه دموکراتیک و یکپارچه است.