رهبر کره شمالی از پیشرفت اقتصادی کشورش تمجید کرد
رهبر کره شمالی در جریان مراسم بازگشایی هتل‌ها در یک منطقه توریستی در کشورش، آنرا نشانه‌ای از پیشرفت اقتصادی کشورش دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، به همراه دخترش «جو آئه»، در مراسم افتتاحیه هتل‌ها در یک منطقه توریستی این کشور شرکت کرد تا پیشرفت اقتصادی کشور را پیش از کنگره کلیدی حزب که قرار است اوایل سال آینده برگزار شود، برجسته کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم در جریان این بازدید گفت: «این هتل‌ها گواه روشنی بر وضعیت رو به رشد مردم ما و پتانسیل توسعه کشور ما هستند».

رسانه دولتی کره شمالی امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که پنج هتل در روزهای شنبه و یکشنبه در منطقه توریستی «سامجیون» کره شمالی، در شمال شرقی شبه جزیره کره و در نزدیکی مرز چین، افتتاح شدند.

 

