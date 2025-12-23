استارلینک در تیررس مسکو؛ سلاح محرمانه روسیه برای هدف قرار دادن ماهوارههای ماسک
روسیه در حال طراحی سامانهای ضدماهوارهای است که با پراکندن ترکشهای ریز در مدار میتواند چندین ماهواره را منهدم کند؛ سامانهای که نهتنها استارلینک، بلکه کل زیرساخت فضایی غیرنظامی و نظامی را در معرض خطر قرار میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، گزارشهای اطلاعاتی جدید نشان میدهد که روسیه در حال توسعه یک سامانه ضدماهوارهای است که میتواند شبکه ماهوارهای استارلینک متعلق به ایلان ماسک را هدف قرار دهد؛ شبکهای که نقش مهمی در پشتیبانی ارتباطی ارتش اوکراین ایفا میکند.
بر اساس این گزارش، سامانه مورد نظر قادر است با پراکندهسازی ذرات و ترکشهای ریز در مدار، بهطور همزمان چندین ماهواره را منهدم کند. این اقدام نهتنها استارلینک، بلکه سایر اجرام فضایی مستقر در مدار زمین را نیز در معرض خطر قرار میدهد و میتواند پیامدهای گستردهای برای زیرساختهای فضایی غیرنظامی و نظامی داشته باشد.
شبکه استارلینک از ابتدای جنگ اوکراین به یکی از ابزارهای اصلی ارتباطی کییف تبدیل شده و ارتش اوکراین برای ارتباطات میدانی، فرماندهی و هدایت پهپادها بهطور گسترده به این سامانه متکی بوده است. در همین راستا، روسیه پیشتر هشدار داده بود که ماهوارههایی که از ارتش اوکراین پشتیبانی میکنند، از نظر مسکو «اهداف مشروع» به شمار میآیند.
آسوشیتدپرس مینویسد که این تحولات بازتابدهنده تشدید روند نظامیسازی فضاست؛ موضوعی که طی دهههای گذشته همواره محل مناقشه بوده است. ایالات متحده در ارزیابیهای خود به این نتیجه رسیده که روسیه و چین در رقابتی فزاینده برای توسعه سامانههای فضایی با قابلیتهای نظامی قرار دارند؛ سامانههایی که میتوانند علیه دشمنان بالقوه، از جمله آمریکا، مورد استفاده قرار گیرند.
جزئیات فنی و مخاطرات احتمالی
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، ذرات یا گلولههای طراحیشده برای انهدام ماهوارهها بسیار کوچکاند و قطر آنها تنها چند میلیمتر است؛ مسئلهای که شناسایی و رهگیری آنها را برای سامانههای نظارتی فضایی بسیار دشوار میکند. این ویژگی باعث میشود چنین سلاحی تأثیری گسترده و غیرقابلکنترل داشته باشد و هر جرم فضایی نزدیک در مدار را در معرض آسیب قرار دهد.
برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که استفاده از این نوع سلاح میتواند حتی منافع فضایی خود روسیه را نیز تهدید کند، چرا که زبالههای فضایی ایجادشده ممکن است به ماهوارههای روسی یا سایر کشورها آسیب برساند. به همین دلیل، این خطرات بالقوه ممکن است مانعی برای بهکارگیری گسترده چنین سامانهای باشد.
آسوشیتدپرس تصریح کرده است که نام نهادهای اطلاعاتی تهیهکننده این ارزیابیها اعلام نشده و مجله نیوزویک نیز نتوانسته است بهطور مستقل صحت این اطلاعات را تأیید کند.
سابقه روسیه در آزمایشهای ضدماهوارهای
روسیه پیشتر در نوامبر ۲۰۲۱ یک آزمایش ضدماهوارهای انجام داده بود که طی آن یک ماهواره قدیمی متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوروی در مدار پایین زمین منهدم شد. این آزمایش بیش از ۱۵۰۰ قطعه زباله فضایی قابل رهگیری ایجاد کرد که ممکن است دههها در مدار باقی بمانند.
این اقدام واکنش شدید آمریکا را در پی داشت و واشنگتن آن را «رفتاری بیپروا و غیرمسئولانه» توصیف کرد. در پی این آزمایش، کارکنان ایستگاه فضایی بینالمللی نیز ناچار شدند اقدامات اضطراری برای حفظ ایمنی خود اتخاذ کنند.
دادههای اطلاعاتی ناتو که به نقل از آسوشیتدپرس منتشر شده، نشان میدهد که سلاح جدید روسیه میتواند بهطور همزمان چندین ماهواره استارلینک را هدف قرار دهد؛ مسئلهای که سطح تهدید علیه زیرساختهای فضایی جهانی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.