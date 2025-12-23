چین از کامبوج و تایلند خواست هرچه سریعتر به درگیریها پایان دهند
چین خواستار توقف هرچه سریعتر درگیریها میان کامبوج و تایلند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دنگ شیجون»، فرستاده ویژه چین در منطقه گفت که اولویت اصلی برای تایلند و کامبوج توافق بر سر آتشبس و توقف هر چه سریعتر جنگ، از سرگیری گفتوگو و حل مسالمتآمیز اختلافات مرزی است.
از زمان آغاز مجدد درگیری مرزی میان تایلند و کامبوج، چین به دیپلماتهای ارشد ۱۱ عضو انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا پیوسته و از هر دو کشور خواسته است که خویشتنداری کنند و گامهایی برای توقف درگیری بردارند.
دنگ اخیرا به هر دو کشور سفر کرده با با نخست وزیران ودیگر مقامات ارشد دولت گفتوگو کرده است.
وزارت خارجه چین امروز -سهشنبه- اعلام کرد که چین از تلاشهای میانجیگرانه آسهآن حمایت میکند و مایل است بار دیگر شرایط را ایجاد کرده و بستری برای گفتوگو و مذاکره بین دو طرف فراهم کند.