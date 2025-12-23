به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این کشور در مسابقه تسلیحات هسته‌ای شرکت نمی‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین‌ پس از آنکه پیش‌نویس گزارش اخیر پنتاگون حاکی از آن بود که پکن احتمالاً بیش از ۱۰۰ موشک بالستیک قاره‌پیما بارگیری کرده و هیچ تمایلی به مذاکرات کنترل تسلیحات ندارد، از ایالات متحده خواست تا به مسئولیت‌های خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عمل کند.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ایالات متحده باید شرایطی را برای خلع سلاح سایر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای ایجاد کند.»

لین افزود: چین با هیچ کشوری در مسابقات تسلیحات هسته‌ای شرکت نمی‌کند.

