خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لین جیان:

چین با هیچ کشوری در مسابقات تسلیحات هسته‌ای شرکت نمی‌کند

چین با هیچ کشوری در مسابقات تسلیحات هسته‌ای شرکت نمی‌کند
کد خبر : 1731781
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این کشور در مسابقه تسلیحات هسته‌ای شرکت نمی‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این کشور در مسابقه تسلیحات هسته‌ای شرکت نمی‌کند. 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین‌ پس از آنکه پیش‌نویس گزارش اخیر پنتاگون حاکی از آن بود که پکن احتمالاً بیش از ۱۰۰ موشک بالستیک قاره‌پیما بارگیری کرده و هیچ تمایلی به مذاکرات کنترل تسلیحات ندارد، از ایالات متحده خواست تا به مسئولیت‌های خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عمل کند.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ایالات متحده باید شرایطی را برای خلع سلاح سایر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای ایجاد کند.»

لین افزود: چین با هیچ کشوری در مسابقات تسلیحات هسته‌ای شرکت نمی‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا