خبرگزاری کار ایران
اولیانوف:

ایران حق دارد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد

نماینده دائم روسیه در وین نسبت به گزافه‌گویی‌های وزیرخارجه پیشین ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس به اظهارات گزافه «مایک پومپئو»، وزیرخارجه پیشین ایالات متحده در رابطه با لزوم  فشار بر ایران جهت جلوگیری از احیای برنامه هسته‌ای این کشور واکنش نشان داد.

اولیانوف نوشت: «به نظر می رسد که وزیر خارجه سابق آمریکا از این موضوع بی‌اطلاع است که طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایران حق مسلم دارد برنامه هسته‌ای ملی خود را حفظ کند، مشروط بر اینکه این برنامه با اهداف صرفا صلح‌آمیز باشد».

اولیانوف با بازنشر ویدئوی اظهارات روز دوشنبه‌ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «قابلیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران با هدف بازداشتن متجاوزان از هرگونه خیال حمله به ایران طراحی شده و به هیچ عنوان امری نیست که بتوان درباره آن گفت‌ وگو یا چانه‌زنی کرد»، در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: درست است؛ مذاکرات باید فقط به مسائل هسته‌ای اختصاص داده شود.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین افزود که هرگونه تلاشی برای گسترش مذاکرات به امنیت منطقه‌ای و موشکی، کل این موضوع را غیرواقعی خواهد کرد و مانند تلاشی برای زدن سه نشان با یک تیر خواهد بود.

 

 

