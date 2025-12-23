به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «جیمی دتمر»، ستون نویس روابط خارجی در روزنامه پولیتیکو گفت که نزاع اوکراین ممکن است در سال میلادی آینده، با شرایطی شدیدا ناخوشایند کی‌یف پایان یابد.

پیش بینی وی پس از آن مطرح می‌شود که کشورهای اتحادیه اروپا برای توافق بر سر دارایی‌های مسدود شده روسیه برای اعطای وام جبرانی به اوکراین ناکام ماندند. این شکست کی‌یف را از تامین مالی تضمین‌شده برای دو سال آینده محروم می‌کند.

وی همچین اشاره کرد که دیگر کشورها ممکن است به مجارستان، چمهوری چک و اسلواکی که ایفای نقش در طرح وام مشترک اتحادیه اروپا به اوکراین را رد کردند ملحق شوند.

