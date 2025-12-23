برگزاری تظاهرات ضددولتی در آلبانی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پایتخت آلبانی شاهد تظاهرات گسترده ضددولتی است.

پس از آنکه دادستان‌ها معاون نخست‌وزیر را به اتهام فساد متهم کردند، معترضان در «تیرانا» دست به تظاهرات زده و خواستار استعفای مقامات دولتی شدند.

تنش‌های سیاسی در آلبانی در هفته‌های اخیر پس از طرح اتهامات علیه ‌معاون نخست‌وزیر، تشدید شده است. او به همراه چندین مقام و شرکت خصوصی، به استفاده از بودجه دولتی برای حمایت از برخی شرکت‌ها در پروژه‌های بزرگ زیرساختی متهم شده است.

دفتر دادستانی ویژه، که وظیفه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته را بر عهده دارد، از پارلمان خواسته است که این هفته مصونیت معاون نخست‌وزیر را لغو کرده و اجازه دستگیری او را بدهد.

بنا به گزارش‌ها، معترضان با پلیس ضدشورش در پایتخت آلبانی درگیر شدند.

انتهای پیام/