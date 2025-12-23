۲۹ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسسیه گزارش داد که واحدهای پدافند هوایی روسیه ۲۹ پهپاد اوکراینی را شبقانه و بر فراز مناطق مختلف رهگیری و ساقط کردند.

این وزارتخانه اعلام کرد: «سامانه‌های پدافند هوایی، شب گذشته ۲۹ فروند پهپاد بال ثابت اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که از میان ۱۴ پهپاد بر فراز منطقه روستوف، ۷ پهپاد بر فراز منطقه استاوروپول، در بلگورود و جمهوری کالمیکیا هر کدام ۳ فروند و بر فراز کورسک و جمهوری کریمه نیز هر کدام ۱ مورد سرنگون شدند».

