خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع روسیه:

۲۹ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که واحدهای پدافند هوایی این کشور ۲۹ پهپاد اوکراینی را رهگیری و ساقط کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسسیه گزارش داد که واحدهای پدافند هوایی روسیه ۲۹ پهپاد اوکراینی را شبقانه و بر فراز مناطق مختلف رهگیری و ساقط کردند.

این وزارتخانه اعلام کرد: «سامانه‌های پدافند هوایی، شب گذشته ۲۹ فروند پهپاد بال ثابت اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که از میان ۱۴ پهپاد بر فراز منطقه روستوف، ۷ پهپاد بر فراز منطقه استاوروپول،  در بلگورود و جمهوری کالمیکیا هر کدام ۳ فروند و  بر فراز  کورسک و جمهوری کریمه نیز هر کدام ۱ مورد سرنگون شدند».

 

 

