به گزارش ایلنا به نقل از تاس، به نقل از تاس، خبرگزاری یونهاپ به نقل از نیروی دریایی کره جنوبی گزارش داد که زیردریایی هسته یا ایالات متحده امروز -سه‌شنبه- وارد بندر «بوسان» شد.

زیردریایی «یواس‌اس گرینویل»، یک زیردیایی کلاس لوس آنجلس وارد بندر شد تا برای تجدید آذوقه و استراحت خدمه وارد بندر شد.

این اولین ورود زیردریایی هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور کره جنوبی که د رماه ژوئن در انتخابات پیروز شد است.

