زیردریایی هستهای آمریکا وارد بندر کره جنوبی شد
رسانهها از ورورد یک زیردریایی هستهای آمریکا به بندر کره جنوبی خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، به نقل از تاس، خبرگزاری یونهاپ به نقل از نیروی دریایی کره جنوبی گزارش داد که زیردریایی هسته یا ایالات متحده امروز -سهشنبه- وارد بندر «بوسان» شد.
زیردریایی «یواساس گرینویل»، یک زیردیایی کلاس لوس آنجلس وارد بندر شد تا برای تجدید آذوقه و استراحت خدمه وارد بندر شد.
این اولین ورود زیردریایی هستهای در دوران ریاست جمهوری «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور کره جنوبی که د رماه ژوئن در انتخابات پیروز شد است.