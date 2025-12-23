خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

ایالات متحده به گرینلند نیاز دارد

ایالات متحده به گرینلند نیاز دارد
کد خبر : 1731641
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا، ‌گفت که ایالات متحده به گرینلند نیاز دارد، نه به خاطر مواد معدنی حیاتی، بلکه به خاطر امنیت ملی.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌گفت که ایالات متحده به گرینلند نیاز دارد، نه به خاطر مواد معدنی حیاتی، بلکه به خاطر امنیت ملی.

ترامپ روز یکشنبه «جف لندری»، فرماندار لوئیزیانا، را به عنوان فرستاده ویژه خود در گرینلند منصوب کرد.

این امر انتقادهای مجددی را از سوی دانمارک و گرینلند به دلیل علاقه واشنگتن به این جزیره غنی از مواد معدنی در قطب شمال برانگیخت.

در واکنش به اقدام ترامپ مبنی بر تعیین فرستاده ویژه در امور گرینلند، دانمارک سفیر ایالات متحده را احضار کرد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا