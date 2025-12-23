به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌گفت که ایالات متحده به گرینلند نیاز دارد، نه به خاطر مواد معدنی حیاتی، بلکه به خاطر امنیت ملی.

ترامپ روز یکشنبه «جف لندری»، فرماندار لوئیزیانا، را به عنوان فرستاده ویژه خود در گرینلند منصوب کرد.

این امر انتقادهای مجددی را از سوی دانمارک و گرینلند به دلیل علاقه واشنگتن به این جزیره غنی از مواد معدنی در قطب شمال برانگیخت.

در واکنش به اقدام ترامپ مبنی بر تعیین فرستاده ویژه در امور گرینلند، دانمارک سفیر ایالات متحده را احضار کرد.

