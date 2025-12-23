به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر از دولت پیشین این کشور انتقاد کرد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، حمله تندی به «جو بایدن»، سلف خود، کرد و او را به خاطر هزینه‌های گزاف در اوکراین «احمق» خواند.

وی ادعا کرد که دولتش «هدر دادن پول» در این موضوع را متوقف کرده است.

ترامپ در اظهاراتی از محل اقامت خود در مار-ئه-لاگو در فلوریدا گفت: «ما مثل بایدن پول از دست نمی‌دهیم. او مثل یک احمق پول خرج می‌کرد. او یک احمق بود.»

ترامپ افزود که ایالات متحده دیگر در درگیری اوکراین «پول از دست نمی‌دهد» و این را با مکانیسم جدیدی مبتنی بر «فروش سلاح به ناتو» توجیه کرد که سپس بخشی از آن به کی‌یف منتقل می‌شود.

