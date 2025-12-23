سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی:
ایران پیام حمله به فردو را بهدرستی دریافت نکرده است!
سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی با اشاره به تجاوز نظامی اخیر کشورش به تاسیسات هستهای فردو، طی لفاظیهایی گفت که ایران هنوز پیام این عملیات را بهطور کامل درک نکرده و همچنان بهدنبال بازسازی نفوذ خود است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مایک هاکابی، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی با اشاره به حمله به تأسیسات هستهای فردو، مدعی شد که ایران پیام مورد نظر واشنگتن از این عملیات نظامی را بهطور کامل دریافت نکرده است.
هاکابی در سخنانی در کنفرانس موسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی گفت: «نمیدانم ایران تا شبی که بمبافکنهای بی-۲ بر فراز فردو پرواز کردند، دونالد ترامپ را جدی گرفته بود یا نه.»
وی افزود: «امیدوارم پیام را فهمیده باشند، اما شاید هنوز آن را بهطور کامل درک نکردهاند؛ چراکه به نظر میرسد در تلاش هستند نفوذ خود را بازسازی کرده و روشهای جدیدی برای تقویت و تثبیت آن پیدا کنند.»
هاکابی همچنین با لحنی تند خطاب به کشورهای اروپایی هشدار داد: اگر اروپاییها درک نکنند که این موضوع تهدیدی واقعی برای کل اروپا به شمار میرود، «از آنچه گاهی تصور میکنم هم نادانتر هستند.»
طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی در تاریخ ۱۳ ژوئن(۲۳ خرداد) تجاوز نظامی گستردهای را علیه ایران آغاز کرد و مدعی شد ایران در حال اجرای برنامهای مخفی برای تولید تسلیحات هستهای است. این حملات، تاسیسات هستهای، مراکز فرماندهی، پایگاههای هوایی و شماری از دانشمندان هستهای ایران را هدف قرار داد.
ایران این ادعاها را رد کرده و با حملات متقابل پاسخ داد؛ بهطوری که تبادل حملات میان دو طرف به مدت ۱۲ روز ادامه یافت.
در ادامه، ایالات متحده نیز در شب ۲۲ ژوئن با نظارت مستقیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حملهای علیه تأسیسات هستهای ایران از جمله فردو انجام داد.