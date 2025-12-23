درخواست فوری از سازمان ملل؛ مادورو از عملیات مخفی آمریکا پرده برداشت

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، با ارسال پیامی رسمی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد و رهبران منطقه کارائیب، نسبت به آنچه «منعطفی تهاجمی و بسیار خطرناک» از سوی ایالات متحده علیه کشورش خواند، هشدار داد و خواستار واکنش جامعه بین‌المللی شد.

در نامه‌ای که روز دوشنبه توسط ایوان گیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، قرائت شد، کاراکاس از سازمان ملل خواست عملیات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کند و خواستار توقف فوری محاصره دریایی و «حملات مسلحانه» علیه این کشور شد. ونزوئلا همچنین درخواست انجام یک تحقیق مستقل و چندجانبه درباره موارد نقض حقوق بشر را مطرح کرده است.

تمرکز بر «عملیات نیزه جنوبی»

مادورو در این پیام به‌طور ویژه به «عملیات نیزه جنوبی» اشاره کرده است؛ عملیاتی که شامل استقرار گسترده نیروهای دریایی و هوایی ایالات متحده در منطقه می‌شود. به گفته کاراکاس، این عملیات حتی حضور زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا را دربر می‌گیرد.

در حالی‌که واشنگتن مدعی شده این استقرار را بخشی از مأموریت مقابله با قاچاق مواد مخدر است، دولت ونزوئلا آن را «اقدامی بی‌سابقه برای ارعاب نظامی در منطقه طی دهه‌های اخیر» توصیف می‌کند.

حمله به کشتی‌های غیرنظامی

رئیس‌جمهور ونزوئلا در ادامه، فهرستی از عملیات‌های نظامی انجام‌شده بین ماه‌های سپتامبر تا دسامبر سال جاری ارائه کرده و به وقوع ۲۸ حمله مسلحانه در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام علیه کشتی‌های غیرنظامی اشاره کرده است؛ حملاتی که به گفته او به ۱۰۴ مورد اعدام فراقضایی انجامیده است.

در این پیام تأکید شده که اقدامات آمریکا نقض آشکار و نظام‌مند حقوق بین‌الملل است و ایالات متحده خارج از چارچوب منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل می‌کند.

ارعاب نظامی و استفاده مرگبار از زور

در بخش دیگری از نامه آمده است: «ونزوئلا هیچ اقدامی مرتکب نشده که چنین ارعاب نظامی‌ای را توجیه کند.» مادورو راهبرد آمریکا را «استفاده مرگبار از زور خارج از هرگونه چارچوب حقوقی بین‌المللی» دانسته و افزوده است که این عملیات‌ها حتی در داخل کنگره آمریکا نیز بحث‌های جدی درباره مشروعیت و مبنای قانونی آن‌ها برانگیخته است.

او همچنین «دزدی دریایی دولتی» را تهدیدی مستقیم برای نظم حقوقی بین‌المللی و امنیت جهانی توصیف کرد و هشدار داد که محاصره و فشار بر تجارت انرژی ونزوئلا می‌تواند بر عرضه جهانی نفت و انرژی تأثیر بگذارد، بی‌ثباتی بازارهای بین‌المللی را تشدید کند و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای منطقه و جهان به همراه داشته باشد.

