هشدار ونزوئلا نسبت به تشدید خطرناک حضور نظامی آمریکا در کارائیب

به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، امروز -دوشنبه- نسبت به تشدید خطرناک حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب، هشدار داد و تأکید کرد که این اقدام‌ها نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی برای ثبات منطقه‌ای و بازارهای جهانی انرژی است.

در همین راستا، «ایوان خیل»، وزیر خارجه ونزوئلا، در پیامی رسمی که توسط دولت کاراکاس برای رهبران کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، تمامی اعضای سازمان ملل متحد و دولت‌های امضاکننده اسناد بین‌المللی ارسال شده، اعلام کرد که تشدید حضور نظامی آمریکا در کارائیب، امنیت منطقه و نظم بین‌المللی را به‌طور جدی به خطر انداخته است.

در این پیام، آمده است که آمریکا بزرگ‌ترین استقرار دریایی و هوایی خود را طی دهه‌های اخیر در دریای کارائیب به اجرا گذاشته که شامل اعزام یک زیردریایی هسته‌ای در نزدیکی سواحل ونزوئلا، تحت عنوان مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بوده است. دولت ونزوئلا این اقدام را تهدیدی مستقیم به استفاده از زور و نقض صریح منشور سازمان ملل متحد توصیف کرده است.

در ادامه این پیام آمده است که نیروهای آمریکایی طی بازه زمانی سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۸ حمله مسلحانه علیه کشتی‌های غیرنظامی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده‌اند که منجر به کشته شدن حدود ۱۰۴ نفر در خارج از چارچوب‌های قضایی شده است. این اقد نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های حفاظت از غیرنظامیان و کشتیرانی دریایی محسوب می‌شود.

همچنین در این پیام تأکید شده است که واشنگتن اقدام به توقیف کشتی‌های نفتکش ونزوئلایی و اعمال نوعی محاصره دریایی بر صادرات انرژی این کشور کرده که از دید کاراکاس، مصداق «دزدی دریایی دولتی» و تهدیدی جدی علیه آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی است؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای بازارهای جهانی انرژی به همراه داشته باشد.

مادورو در این پیام از رهبران کشورهای آمریکای لاتین، کارائیب و اعضای سازمان ملل خواسته است با اتحاد و همبستگی، خواهان توقف فوری حضور نظامی آمریکا، پایان محاصره دریایی و توقف حملات مسلحانه شوند و از صلح، مشروعیت بین‌المللی و ثبات جهانی دفاع کنند.

در پایان، دولت ونزوئلا ضمن تأکید بر پایبندی به مسیر صلح و گفت‌وگو، اعلام کرده است که حق دفاع از حاکمیت و منابع ملی خود را برای خود محفوظ می‌داند و از جامعه جهانی خواسته است با محکوم کردن این اقدام‌ها، خواستار توقف فوری تشدید تنش‌ها و فعال‌سازی سازوکارهای بین‌المللی برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی شود.

