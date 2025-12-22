نگاه محافل امنیتی رژیم صهیونیستی به سناریوی تقابل با ایران
رسانهها و تحلیلگران امنیتی اسرائیل در هفتههای اخیر، همزمان با تشدید بحثها درباره نقش آمریکا، ارزیابیهای متفاوتی از سناریوهای احتمالی تقابل با ایران و هزینههای آن ارائه کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نگرانی رژیم صهیونیستی از توانمندیهای ایران همچنان در دستور کار رسانهها و کارشناسان امنیتی این رژیم قرار دارد. این نگرانیها به ویژه در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به ایالات متحده و دیدار با دونالد ترامپ برجسته شده است، که موضوع اصلی آن بررسی امکان اقدام پیشدستانه علیه ایران عنوان شده است.
تامیر هایمن، رئیس شعبه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل در تحلیلی درباره توانمندیهای ایران، سه محور اصلی امنیتی این کشور را برجسته کرده است:
۱. برنامه هستهای: ایران همچنان برنامه هستهای خود را ادامه میدهد و در حال ساخت یک سایت جدید است، هرچند تاکنون بازسازی کامل و علنی رخ نداده است. با این حال، اسرائیل معتقد است که ایران این برنامه را ترک نکرده و ممکن است بازسازی آن را به شکل مخفیانه ادامه دهد.
۲. نیروهای نیابتی: در این گزارش ادعا شده است که ایران تمرکز قابل توجهی بر حزبالله لبنان دارد و منابع مالی و نظامی گستردهای برای تقویت این گروه اختصاص میدهد. تحلیلها نشان میدهد که بازسازی قدرت حزبالله سریعتر از تلاشهای اسرائیل برای مهار آن پیش میرود و احتمال درگیری مجدد در جبهه لبنان وجود دارد.
۳. موشکهای بالستیک: ایران در حال بازسازی سه بخش اصلی سامانههای موشکی شامل سکوهای پرتاب متحرک، سایتهای مستحکم و خطوط تولید است. بیشترین پیشرفت در تولید موشکهای جدید صورت گرفته و چین نقش مهمی در تأمین مواد اولیه و فناوری دارد. با این حال، بازسازی سکوهای متحرک با کندی مواجه است و اسرائیل معتقد است ایران از آسیبپذیری خود پس از درگیریهای گذشته مطلع شده است.
هایمن همچنین به هزینههای یک اقدام نظامی مستقیم علیه ایران اشاره کرده و آن را بسیار بالاتر از تجربههای مشابه در غزه و لبنان ارزیابی کرده است. وی تأکید دارد که هر حملهای باید با هماهنگی کامل با ایالات متحده و تقویت سامانههای دفاعی اسرائیل انجام شود تا امکان اثرگذاری واقعی بر برنامه هستهای ایران فراهم شود و از درگیریهای طولانی و پرهزینه جلوگیری شود.
از سوی دیگر، نقش آمریکا در تصمیمگیریهای اسرائیل تعیینکننده است. تحلیلها نشان میدهد واشنگتن پرونده جنگ با ایران را بسته اما تصمیم نهایی نیست و تجربههای گذشته حکایت از تأثیرگذاری اسرائیل بر مواضع کاخ سفید دارد. ترامپ پیشتر تمرکز خود را بر نابودی برنامه هستهای ایران گذاشته و کمتر به سرنگونی نظام توجه داشته است.
رسانههای اسرائیلی، از جمله کانال ۱۲، گزارش دادهاند که ایران همچنان تهدید اصلی امنیت اسرائیل محسوب میشود و برنامههای هستهای و موشکی این کشور تغییر قابل توجهی نکرده است. بر اساس این گزارشها، احتمال وقوع دور جدید تنشها و رویارویی مستقیم با ایران، به ویژه با تمرکز بر توان موشکی و برنامه هستهای، مورد ارزیابی کارشناسان امنیتی است و دوره آینده، پیچیدهتر و چالشبرانگیزتر از رویاروییهای قبلی خواهد بود.