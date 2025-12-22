احتمال تحقیقات درباره ویتکاف و ساکس برای معاملات با امارات

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سمافور امروز -دوشنبه- گزارش داد که نهاد نظارتی مستقل وزارت خارجه ایالات متحده در حال بررسی درخواست دو سناتور دموکرات برای تحقیق درباره این موضوع است که آیا «استیو ویتکاف» و «دیوید ساکس»، دستیاران «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده ، در معاملات مربوط به امارات متحده عربی قوانین اخلاقی را نقش کرده‌اند یا خیر.

رویترز اعلام کرد که هم‌اکنون نمی‌تواند صحت این گزارش را تایید کند.

