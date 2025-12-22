خبرگزاری کار ایران
احتمال تحقیقات درباره ویتکاف و ساکس برای معاملات با امارات

کد خبر : 1731447
رسانه‌ها گزارش دادند که دستیاران رئیس جمهور ایالات متحده ممکن است به جهت معاملات با امارات متحده عربی هدف تحقیق قرار بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سمافور امروز -دوشنبه- گزارش داد که نهاد نظارتی مستقل وزارت خارجه ایالات متحده در حال بررسی درخواست دو سناتور دموکرات برای تحقیق درباره این موضوع است که آیا «استیو ویتکاف» و «دیوید ساکس»، دستیاران «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده ، در معاملات مربوط به امارات متحده عربی قوانین اخلاقی را نقش کرده‌اند یا خیر.

رویترز اعلام کرد که هم‌اکنون نمی‌تواند صحت این گزارش را تایید کند.

 

