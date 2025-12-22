به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزیر امور خارجه تایلند، گفت که این کشور و کامبوج مذاکرات خود را برای برقراری آتش‌بس در منطقه درگیری مرزی خود در ۲۴ دسامبر آغاز خواهند کرد.

وی طی بیانیه‌ای آمادگی تایلند را برای مذاکره با کامبوج در مورد آتش‌بس احتمالی تأیید کرد.

وی گفت: «ما از از سرگیری گفتگو با هدف برقراری آتش‌بس استقبال می‌کنیم. این مذاکرات در چارچوب کمیته مشترک مرزی موجود (JBC) انجام خواهد شد و جلسه‌ای به درخواست کامبوج برای ۲۴ دسامبر تعیین شده است.»

