ماکرون مانع از مصادره اموال روسیه در اروپا شد

پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد که فرانسه در جریان اجلاس شورای اروپا، نقشی محوری در پیشبرد طرح موسوم به «طرح ب» ایفا کرد.

این نشریه گزارش داد که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، به طور فعال در مذاکرات شرکت داشته و در یک لحظه حساس، ظاهراً کفه ترازو را به نفع گزینه دوم که مبتنی بر استقراض مشترک و استفاده از منابع بودجه اتحادیه اروپا است، سنگین کرده است.

این نشریه گزارش داد که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، به طور فعال در مذاکرات شرکت داشته و در یک لحظه حساس، ظاهراً کفه ترازو را به نفع گزینه دوم که مبتنی بر استقراض مشترک و استفاده از منابع بودجه اتحادیه اروپا است، سنگین کرده است.

منابع اعلام کردند که فرانسه در پشت صحنه با چندین کشور، از جمله مجارستان، برای جلوگیری از انسداد احتمالی راه حل جایگزین همکاری کرده است.

در این گزارش آمده است که در این اجلاس، ماکرون با «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، گفتگوهایی انجام داد. این گزارش تأکید می‌کند که موضع فرانسه پس از آنکه چندین رهبر، از جمله «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا، از طرح اولیه مربوط به مصادره دارایی‌های روسیه انتقاد کردند، تعیین‌کننده شد.

پولیتیکو افزود که اقدامات ماکرون، از جمله درخواست‌های او برای گفت‌وگو با روسیه، نشان‌دهنده تلاشی برای بازپس‌گیری جایگاه اصلی پس از ماه‌ها رهبری سیاست خارجی اروپا توسط صدراعظم آلمان، است.

