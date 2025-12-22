خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت سفیر ترکیه به سوریه پس از ۱۳ سال

بازگشت سفیر ترکیه به سوریه پس از ۱۳ سال
کد خبر : 1731349
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر جدید ترکیه در سوریه، امروز دوشنبه به عنوان عالی‌ترین نماینده دیپلماتیک ترکیه در سوریه در ۱۳ سال اخیر، ماموریت خود را در دمشق آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «نوح ییلماز» سفیر جدید ترکیه در سوریه، امروز -دوشنبه- به عنوان عالی‌ترین نماینده دیپلماتیک ترکیه در سوریه در ۱۳ سال اخیر، ماموریت خود را در دمشق آغاز کرد.

 ییلماز که معاون وزیر خارجه ترکیه بود، در اکتبر گذشته به عنوان سفیر ترکیه در سوریه معرفی شد و رئیس جمهور ترکیه در ماه نوامبر رسما حکم منصوب شدن او را امضا کرد.

رسانه‌ها گزارش دادند که ییلماز امروز دوشنبه ماموریت خود را در دمشق آغاز کرد و جایگزین کاردار موقت سفارت ترکیه در دمشق شد.

به این ترتیب برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ که آنکارا روابط خود با دمشق در سطح سفیران را قطع کرد، روابط دو کشور به سطح سفرا ارتقاء یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن