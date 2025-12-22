بازگشت سفیر ترکیه به سوریه پس از ۱۳ سال

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «نوح ییلماز» سفیر جدید ترکیه در سوریه، امروز -دوشنبه- به عنوان عالی‌ترین نماینده دیپلماتیک ترکیه در سوریه در ۱۳ سال اخیر، ماموریت خود را در دمشق آغاز کرد.

ییلماز که معاون وزیر خارجه ترکیه بود، در اکتبر گذشته به عنوان سفیر ترکیه در سوریه معرفی شد و رئیس جمهور ترکیه در ماه نوامبر رسما حکم منصوب شدن او را امضا کرد.

رسانه‌ها گزارش دادند که ییلماز امروز دوشنبه ماموریت خود را در دمشق آغاز کرد و جایگزین کاردار موقت سفارت ترکیه در دمشق شد.

به این ترتیب برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ که آنکارا روابط خود با دمشق در سطح سفیران را قطع کرد، روابط دو کشور به سطح سفرا ارتقاء یافت.

