گروسی:

بیشتر اورانیوم با غنای بالا همچنان در ایران است

کد خبر : 1731326
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که این نهاد معتقد است که بیشتر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران در این کشور باقی مانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که این نهاد معتقد است که بیشتر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران در این کشور باقی مانده است.

‌«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز -دوشنبه- در اظهاراتی مدعی شد که دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل در رابطه با تاسیسات هدف قرار گرفته ایران در جریان حمله متجاوزانه آمریکا «با کمبود اطلاعات جدی مواجه است».

وی که با خبرگزاری ریانووستی گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «و این از دیدگاه عدم اشاعه، بسیار منفی است، زیرا حتی اگر این تأسیسات به‌طور جدی آسیب دیده باشند، درک روشنی وجود دارد که بیشتر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران هنوز در این کشور است. این از منظر عدم اشاعه بسیار حائز اهمیت است.»

