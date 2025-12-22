خبرگزاری کار ایران
جامعه بین‌المللی باید فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ را افزایش دهد

رئیس جمهور اوکراین از جامعه بین‌المللی خواست تا برای پایان دادن به جنگ مسکو-کی‌یف فشار بر روسیه را افزایش دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، روز گذشته -یکشنبه- گفت که جنگ علیه اوکراین واقعا پایان نمی‌یابد مگر جامعه بین‌المللی فشارها بر روسیه را افزایش دهد.

وی  در پیامی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی تحولات هفته گذشته، از جمله حملات هوایی روسیه به منطقه اودسا را بررسی کرد.

وی گفت: «روسیه به دنبال مسدود کردن دسترسی اوکراین به مسیرهای دریایی است».

رئیس جمهور اوکراین افزود: «جهان نباید در این باره ساکت بماند، همه باید دریابند که بدون فشار بر روسیه، نیتی واقعی برای پایان دادن به جنگ ندارند، فشار باید افزایش یابد».

اخبار مرتبط
ارسال نظر
