ماکرون با بن زاید دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، با «شیخ محمد بن زاید آل نهیان»، رئیس امارات دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری امارات (وام)، دو رهبر در مورد روابط دو جانبه میان دو کشور و راه های تحکیم آنها در بخش‌های گوناگون گفت‌وگو کردند.

در حریان این دیدار که در موزه ملی زاید در ابوظبی صورت گرفت، طرفین همچنین در رابطه با روند روابط تاریخی و استراتژیک که دو کشور را متحد می‌کند و همچنین تقویت آنها، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی گفت‌وگو کردند.

