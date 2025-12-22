به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کوزوو پس از یک سال بن‌بست سیاسی که منجر به انحلال پارلمان و ایجاد یک خلا ۱ میلیارد یورویی در مسائل مالی متزلزل این کشور کوچک بالکان شد، در ۲۸ دسامبر انتخابات برگزار خواهد کرد.

حزب «وِتوِندوسیه»، «آلبین کورتی»، نخست‌وزیر کوزوو، در انتخابات قبلی در ماه فوریه پیروز شد، اما پس از یک کمپین زننده، نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد یا یک حزب ائتلافی مشتاق پیدا کند.

بسیاری نگرانند که تکرار این اتفاق، تنها چهار ماه قبل از رای‌گیری پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید و در حالی که مهلت‌های تصویب وام‌های بین‌المللی نزدیک است، جدیدترین کشور اروپا را با بحران بیشتری مواجه کند.

نظرسنجی‌ها در کوزوو علنی نمی‌شوند، بنابراین نشانه کمی از چگونگی روند رای‌گیری وجود دارد.

بعید به نظر می‌رسد که هیچ یک از احزاب اصلی مخالف حاضر به تشکیل دولت با کورتی که به گفته آنها تنش‌ها را با اقلیت قومی صرب کوزوو در شمال دامن زده، اقدامات کمی برای بهبود استانداردهای زندگی انجام داده و اعتبار کوزوو را در خارج از کشور لکه‌دار کرده است، باشند.

