دیدار وزرای خارجه عربستان و اردن
وزرای خارجه عربستان و اردن در ریاض دیدار و درباره تحولات منطقه از جمله آخرین وضعیت در نوار غزه و انتقال به مرحله دوم توافق آتش بس در این باریکه رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان و «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن در ریاض دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، دو طرف روابط برادرانه و تاریخی عربستان و اردن و راه‌های تقویت همکاری مشترک در زمینه‌های دارای اهمیت مشترک را بررسی کردند.

وزرای خارجه عربستان و اردن به بررسی شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند و درباره تحولات منطقه تبادل نظر کردند.

خبرگزاری رسمی اردن نیز اعلام کرد که این دیدار در چارچوب هماهنگی و رایزنی مستمر میان ۲ کشور انجام شد.

 

