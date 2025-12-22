یک روزنامه:
کمیسیون اروپا همچون تایتانیک اروپا را با خود غرق میکند
یک روزنامه در مقالهای اشاره کرد که کمیسیون اروپا بدل به کشتی تایتانیک شده و اروپا را با خود غرق میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رافائل پینتو بورخس»، روزنامهنگار در مقالهای برای روزنامه «اروپین کانسروتیو» نوشت که کمیسیون اروپا همچون تایتانیک است که اروپا را با خود غرق میکند.
این روزنامه نگار نوشت: «شکست مفتضحانهای که در آخرین جلسه شورا دیده شد، اوج یک الگوی طولانی و مداوم است. این کمیسیونی است که شور و شوق اخلاقی و دستکاری عاطفی را با اقتدار قانونی و تئاتر سیاسی شعارزده را با قدرت واقعی اشتباه میگیرد».
وی در مقاله خود تصریح کرد: «سبک رهبری فون در لاین (رئیس کمیسیون اروپا) متکبرانه، نمایشی، بیصبر در برابر مخالفت و ناشیانه است و در اتحادیهای که هنوز به طور نامناسبی بر اساس معاهدات، اتفاق آرا و ترازنامههای ملی اداره میشود، عملکرد ضعیفی دارد».
به گفته این روزنامهنگار، بروکسل دچار زوال نهادی شده است که کمیسیون اروپا ترجیح میدهد آن را نادیده بگیرد.