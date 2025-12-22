رهگیری یک هواپیما در نزدیکی اقامتگاه ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، فرماندهی پدافند هوافضای آمریکای شمالی (نوراد)، اعلام کرد که یک جت جنگنده نیروی هوایی ایالات متحده، هواپیمایی را در حریم هوایی ممنوعه بر فراز «پالم بیچ»، فلوریدا، محل اقامت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، رهگیری کرد.

این فرماندهی در صفحه خود در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «صبح امروز، یک فروند جنگنده اف-۱۶، هواپیمایی را که وارد حریم هوایی ممنوعه بر فراز پالم بیچ شده بود، رهگیری کرد. این وضعیت به طور ایمن حل و فصل شد».

انتهای پیام/