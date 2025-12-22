خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهگیری یک هواپیما در نزدیکی اقامتگاه ترامپ

رهگیری یک هواپیما در نزدیکی اقامتگاه ترامپ
کد خبر : 1731142
لینک کوتاه کپی شد.

نیروی هوایی ایالات متحده یک هواپیما را در حریم هوایی محل اقامت رئیس جمهور آمریکا رهگیری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، فرماندهی پدافند هوافضای آمریکای شمالی (نوراد)، اعلام کرد که یک جت جنگنده نیروی هوایی ایالات متحده، هواپیمایی را در حریم هوایی ممنوعه بر فراز «پالم بیچ»، فلوریدا، محل اقامت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، رهگیری کرد.

 این فرماندهی در صفحه خود در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «صبح امروز، یک فروند جنگنده اف-۱۶، هواپیمایی را که وارد حریم هوایی ممنوعه بر فراز پالم بیچ شده بود، رهگیری کرد. این وضعیت به طور ایمن حل و فصل شد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن