کمک به سالمندان آمریکا از کمک به اوکراین اهمیت بیشتری دارد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت که کمک به سالمندان این کشور از کمک به اوکراین اهمیت بیشتری دارد.

«جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کمک به سالمندان آمریکایی برای بازنشستگی با عزت، از هزینه‌های کمک‌های خارجی به اوکراین مهم‌تر است.

وی گفت: «ما به سالمندان آمریکایی در دوران بازنشستگی کمک می‌کنیم، از جمله با پایان دادن به مالیات بر تأمین اجتماعی، زیرا ما به احترام به پدر و مادر اعتقاد داریم، نه اینکه تمام پول آن‌ها را به اوکراین بفرستیم.»

انتهای پیام/