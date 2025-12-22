خبرگزاری کار ایران
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا:

ارسال محموله‌های نفتی به آمریکا ادامه دارد

کد خبر : 1731129
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، اعلام کرد که علیرغم توقیف تانکرهای حامل نفت این کشور توسط گارد ساحلی ایالات متحده، کاراکاس همچنان به ارسال محموله‌های نفتی به آمریکا ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دلسی رودریگز»، معاون رئیس جمهور ونزوئلا، اعلام کرد که علیرغم توقیف تانکرهای حامل نفت این کشور توسط گارد ساحلی ایالات متحده، کاراکاس همچنان به ارسال محموله‌های نفتی به آمریکا ادامه می‌دهد.

رودریگز در پستی در کانال تلگرام خود اظهار داشت: «یک کشتی متعلق به شرکت آمریکایی شورون، بنادر کشورمان را با محموله‌ای از نفت ونزوئلا به مقصد ایالات متحده آمریکا، با رعایت دقیق استانداردها و اجرای تعهدات صنعت نفت ما، ترک کرد».

وی ویدئویی از این کشتی را به این پست پیوست کرد.

رودریگز به همه یادآوری کرد که کشورش در تمام اقدامات خود به قوانین ملی و بین‌المللی پایبند است.

 

