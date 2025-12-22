خبرگزاری کار ایران
انتصاب فرماندار ایالت لوئیزیانا به‌عنوان نماینده ویژه ترامپ در امور گرینلند

فرماندار ایالت لوئیزیانا به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور گرینلند منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، فرماندار ایالت لوئیزیانا به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور گرینلند منصوب شد. 

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، «جف لندری»، فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه این کشور به گرینلند منصوب کرد.

ترامپ در پلتفرم اجتماعی حقیقت نوشت: «خوشحالم اعلام کنم که فرماندار بزرگ لوئیزیانا، جف لندری، را به عنوان فرستاده ویژه ایالات متحده به گرینلند منصوب می‌کنم. جف می‌داند که گرینلند چقدر برای امنیت ملی ما ضروری است و منافع کشور ما را برای ایمنی، امنیت و بقای متحدان ما و در واقع جهان به شدت پیش خواهد برد.»

 

