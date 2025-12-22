خبرگزاری کار ایران
آسوشیتدپرس گزارش داد:

برکناری نزدیک به ۳۰ دیپلمات آمریکایی

برکناری نزدیک به ۳۰ دیپلمات آمریکایی
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامات وزارت ‌خارجه آمریکا گزارش داد که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، تصمیم گرفته است تعدادی از دیپلمات‌های حرفه‌ای دارای سمت‌های ارشد را از نزدیک به ۳۰ مأموریت خارجی فرابخواند.

طبق اطلاعات این خبرگزاری، به روسای ۲۹ مأموریت ایالات متحده در خارج از کشور اطلاع داده شده است که دوره تصدی آن‌ها در سمت‌های فعلی‌شان در ژانویه به پایان می‌رسد.

این خبرگزاری خاطرنشان کرد که این دیپلمات‌ها در زمان دولت «جو بایدن»، چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده، سمت‌های خود را بر عهده گرفته‌اند. بیشترین تعداد سفیران از آفریقا فراخوانده می‌شوند، جایی که روسای مأموریت‌های دیپلماتیک ایالات متحده در ۱۳ کشور اخطاریه پایان خدمت دریافت کرده‌اند.

در آسیا، دولت ترامپ سفیران شش کشور از جمله ویتنام و فیلیپین را فراخوانده شده‌اند.

 

