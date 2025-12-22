مذاکرات فلوریدا مثبت و سازنده بود

به گزارش ایلنا، «استیو ویتکاف» نماینده ویژه آمریکا اعلام کرد که نشستی جداگانه میان هیأت‌های آمریکایی و اوکراینی در ایالت فلوریدا برگزار شده که «سازنده و مثبت» بوده است.

به گفته ویتکاف، هیأت اوکراینی در جریان این سفر، مجموعه‌ای از دیدارهای «سازنده و نتیجه‌بخش» را با شرکای آمریکایی و اروپایی خود انجام داده و این گفت‌وگوها در فضایی حرفه‌ای و رو به جلو پیش رفته است.

وی جزئیات بیشتری از محتوای مذاکرات ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این رایزنی‌ها در چارچوب هماهنگی‌های سیاسی و دیپلماتیک میان طرف‌ها صورت گرفته است.

