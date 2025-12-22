خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویتکاف:

مذاکرات فلوریدا مثبت و سازنده بود

مذاکرات فلوریدا مثبت و سازنده بود
کد خبر : 1731096
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ویژه آمریکا اعلام کرد که نشستی جداگانه میان هیأت‌های آمریکایی و اوکراینی در ایالت فلوریدا برگزار شده که «سازنده و مثبت» بوده است.

به گزارش ایلنا، «استیو ویتکاف» نماینده ویژه آمریکا اعلام کرد که نشستی جداگانه میان هیأت‌های آمریکایی و اوکراینی در ایالت فلوریدا برگزار شده که «سازنده و مثبت» بوده است.

به گفته ویتکاف، هیأت اوکراینی در جریان این سفر، مجموعه‌ای از دیدارهای «سازنده و نتیجه‌بخش» را با شرکای آمریکایی و اروپایی خود انجام داده و این گفت‌وگوها در فضایی حرفه‌ای و رو به جلو پیش رفته است.

وی جزئیات بیشتری از محتوای مذاکرات ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این رایزنی‌ها در چارچوب هماهنگی‌های سیاسی و دیپلماتیک میان طرف‌ها صورت گرفته است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن