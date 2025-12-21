خبرگزاری کار ایران
علی‌اف و پاشینیان در اجلاس غیررسمی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شرکت می‌کنند

سخنگوی کاخ کرملین از مشاکرت رهبران ارمنستان و آذربایجان در نشست کشروهای مشترک المنافع خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که «الهام علی‌اف»، رئیس جمهور آذربایجان، و «نیکول پاشینیان»، نخست وزیر ارمنستان، در اجلاس غیررسمی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شرکت خواهند کرد.

سخنگوی کاخ کرملین همچنین  گفت که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، دیدارهایی را به صورت جداگانه خواهد داشت.

وی اظهار داشت که چنین روزهایی از ارتباطات غیررسمی همیشه به معنای جلسات دوجانبه است، در واقع ارزش این قالب در همین است.

 

