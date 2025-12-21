اوشاکوف: تغییر در طرح آمریکا، شانس صلح در اوکراین را افزایش نمیدهد
دستیار ارشد سیاست خارجی رئیسجمهور روسیه گفت که مطمئن است تغییرات در پیشنهادهای ایالات متحده که توسط اروپاییها و اوکراین ارائه شده، شانس صلح در اوکراین را افزایش نمیدهد.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس، «یوری اوشاکوف»، دستیار سیاست خارجی کرملین، به خبرنگاران گفت: «این یک پیشبینی نیست. من مطمئنم که پیشنهادهایی که اروپاییها و اوکراینیها ارائه دادهاند یا سعی در ارائه آنها دارند، قطعاً سند را بهبود نمیبخشد و امکان دستیابی به صلح بلندمدت را افزایش نمیدهد.»