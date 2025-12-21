خبرگزاری کار ایران
اوشاکوف: تغییر در طرح آمریکا، شانس صلح در اوکراین را افزایش نمی‌دهد

دستیار ارشد سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه گفت که مطمئن است تغییرات در پیشنهادهای ایالات متحده که توسط اروپایی‌ها و اوکراین ارائه شده، شانس صلح در اوکراین را افزایش نمی‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دستیار ارشد سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه گفت که مطمئن است تغییرات در پیشنهادهای ایالات متحده که توسط اروپایی‌ها و اوکراین ارائه شده، شانس صلح در اوکراین را افزایش نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری اینترفکس، «یوری اوشاکوف»، دستیار سیاست خارجی کرملین، به خبرنگاران گفت: «این یک پیش‌بینی نیست. من مطمئنم که پیشنهادهایی که اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها ارائه داده‌اند یا سعی در ارائه آنها دارند، قطعاً سند را بهبود نمی‌بخشد و امکان دستیابی به صلح بلندمدت را افزایش نمی‌دهد.»

