به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دستیار ارشد سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه گفت که مطمئن است تغییرات در پیشنهادهای ایالات متحده که توسط اروپایی‌ها و اوکراین ارائه شده، شانس صلح در اوکراین را افزایش نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری اینترفکس، «یوری اوشاکوف»، دستیار سیاست خارجی کرملین، به خبرنگاران گفت: «این یک پیش‌بینی نیست. من مطمئنم که پیشنهادهایی که اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها ارائه داده‌اند یا سعی در ارائه آنها دارند، قطعاً سند را بهبود نمی‌بخشد و امکان دستیابی به صلح بلندمدت را افزایش نمی‌دهد.»

