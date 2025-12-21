سازمان اطلاعات ملی آمریکا:
ناتو در تلاش برای کشاندن آمریکا به جنگ با روسیه است
مدیر اطلاعات ملی آمریکا با رد ادعاهای رسانهها درباره برنامه روسیه برای تصرف اوکراین، تأکید کرد ناتو میخواهد ارتش واشنگتن را وارد جنگ مستقیم با مسکو کند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، روز شنبه ادعاهای رسانهها درباره برنامه روسیه برای تصرف کامل اوکراین را رد کرد و گفت که ناتو در تلاش است ارتش آمریکا را وارد جنگ مستقیم با روسیه کند.
گابارد در پیام خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «واقعیت این است که دستگاههای اطلاعاتی آمریکا، قانونگذاران را از اطلاعاتی مطلع کردهاند که نشان میدهد روسیه در پی اجتناب از درگیری گسترده با ناتو است.»
او همچنین در واکنش به گزارش «رویترز» درباره نیت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در جنگ با اروپا گفت: «خیر، این ادعا دروغ و تبلیغاتی است که توسط رویترز و به نمایندگی از تحریککنندگان جنگ منتشر شده تا تلاشهای رئیسجمهور ترامپ برای پایان دادن به این جنگ خونین که بیش از یک میلیون قربانی بر جای گذاشته را تضعیف کند.»
مدیر اطلاعات ملی آمریکا افزود: «شما این روایت دروغین را بهطور خطرناک ترویج میدهید تا مانع از پیشبرد تلاشهای صلح رئیسجمهور ترامپ شوید و هراس و وحشت عمومی ایجاد کنید تا مردم از تشدید جنگ حمایت کنند؛ چیزی که ناتو و اتحادیه اروپا واقعا در پی آن هستند تا ارتش آمریکا را مستقیما وارد جنگ با روسیه کنند.»
گابارد در پایان تأکید کرد: «همانطور که طی سالهای اخیر نشان داده شده، عملکرد میدان نبرد روسیه حاکی از آن است که این کشور در حال حاضر توانایی تصرف و اشغال کامل اوکراین، چه برسد به اروپا، را ندارد.»
گفتنی است ولادیمیر پوتین اوایل دسامبر میزبان استیو ویتکاف و جرد کوشنر در کرملین بود و طرفین بیش از پنج ساعت درباره ابتکار صلح واشنگتن گفتوگو کردند. پوتین همچنین اعلام کرد که طرح آمریکایی شامل ۲۷ بند در چهار بسته است و روسیه بهطور موقت با این طرح موافقت کرده است، مشروط بر آن که تمامی اهداف عملیات نظامی این کشور در اوکراین محقق شود.