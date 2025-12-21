به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه «کوریا تایمز» به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت: کره‌جنوبی و روسیه اخیرا مذاکراتی محرمانه در مسکو درباره برنامه هسته‌ای کره‌شمالی و دیگر مسائل فوری امنیتی منطقه‌ای برگزار کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، یکی از مقامات وزارت امور خارجه کره‌جنوبی که مسئول پرونده هسته‌ای کره‌شمالی است، به‌تازگی به مسکو سفر کرده و با اولیگ بورمیستروف، سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور هسته‌ای کره‌شمالی، و شماری دیگر از مقام‌های مرتبط دیدار و گفت‌وگو کرده است.

این منابع اعلام کردند که مقام کره‌جنوبی در این دیدارها از روسیه خواسته است نقشی سازنده در تضمین صلح در شبه‌جزیره کره ایفا کند؛ به‌ویژه آنکه سئول امیدوار است سال آینده گفت‌وگوها با کره‌شمالی از سر گرفته شود و هم‌زمان تلاش‌هایی برای پایان دادن به جنگ اوکراین در جریان است.

این روزنامه همچنین نوشت با توجه به روابط نزدیک روسیه و کره‌شمالی، کره‌جنوبی بر این باور است که مسکو می‌تواند نقشی کلیدی در ترغیب پیونگ‌یانگ به بازگشت به مسیر گفت‌وگو ایفا کند.

