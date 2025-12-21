خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهوری کلمبیا:

توافق امنیتی در کارائیب بدون نیت تهاجمی و با رویکردی جمعی شکل بگیرد

کد خبر : 1730598
رئیس‌جمهوری کلمبیا با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری همکاری منطقه‌ای در حوزه دریای کارائیب، اعلام کرد که هرگونه توافق در این زمینه باید با مشارکت تمامی کشورهای این منطقه آغاز شده و نباید با هدف تهاجم یا اقدام خصمانه علیه هیچ کشوری طراحی شود.

به گزارش ایلنا، «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهوری کلمبیا با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری همکاری منطقه‌ای در حوزه دریای کارائیب، اعلام کرد که هرگونه توافق در این زمینه باید با مشارکت تمامی کشورهای این منطقه آغاز شده و نباید با هدف تهاجم یا اقدام خصمانه علیه هیچ کشوری طراحی شود.

وی همچنین تصریح کرد که محاصره‌ای که باید در دستور کار قرار گیرد، ‌می‌بایست شبکه‌های قاچاق مواد مخدر فعال در حوزه کارائیب را هدف قرار دهد نه ونزوئلا. 

 پیترو تأکید کرد که این امر، تنها از طریق مشارکت و همکاری جمعی امکان‌پذیر خواهد بود.

انتهای پیام/
