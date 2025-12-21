هشدار عربی به حماس؛ نتانیاهو در پی ترور رهبران خارجی برای ناکامگذاشتن توافق غزه
رسانهها از انتقال پیامهای هشدارآمیز برخی کشورهای عربی به جنبش حماس خبر میدهند؛ پیامهایی که حاکی از تلاش نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای ترور فرماندهان این جنبش در خارج، با هدف جلوگیری از ورود به مرحله دوم توافق آتشبس غزه و کشاندن اوضاع به دور تازهای از تنش است.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی با تمام توان و تلاش خود در پی ناکامگذاشتن توافق آتشبس در غزه و جلوگیری از انتقال به مرحله دوم این توافق است؛ مرحلهای که پس از دو سال جنگی خونین و ویرانگر، فلسطینیان با شوق فراوان در انتظار تحقق آن هستند.
رسانههای عبریزبان طی هفتههای اخیر بهطور گسترده به مرحله دوم توافق غزه پرداخته و بر اصرار نتانیاهو برای نرسیدن به این مرحله «حساس و دشوار» برای او تأکید کردهاند؛ آن هم در شرایطی که فشارهای آمریکا، جامعه بینالمللی و حتی کشورهای عربیِ میانجی برای اجرای کامل توافق مطابق بندهای اعلامشده افزایش یافته است.
در عرصه میدانی نیز ارتش رژیم صهیونیستی بر نقض توافق آتشبس افزوده و دامنه آن را گسترش داده است و با ادامه جنگ، بمباران، کشتار و ارتکاب جنایات، حتی به ترور شماری از فرماندهان برجسته گردانهای القسام دست زده است. آخرین مورد، ترور رائد سعد از فرماندهان ارشد و نفر دوم القسام بود؛ اقدامی که با هدف تحریک حماس و کشاندن آن به چرخه جدیدی از تنش و واداشتن این جنبش به اعلام لغو توافق آتشبس انجام شد.
در مقابل، جنبش حماس تأکید کرده است که این حملات مستمر رژیم صهیونیستی نقض آشکار توافقی است که با میانجیگری ایالات متحده و با مشارکت مصر و قطر به دست آمده و از میانجیها خواسته است اسرائیل را مهار کنند.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو که قرار است هفته آینده به واشنگتن سفر کند، به همراه دیگر مقامات کابینهاش بارها اعلام کردهاند که اسرائیل از حمله به حماس دست نخواهد کشید و بر ضرورت خلع سلاح این جنبش تأکید ورزیدهاند.
این در حالی است که ایالات متحده بهدنبال انتقال به مرحله دوم توافق غزه است؛ مرحلهای که بر اساس آن، نیروهای بینالمللی تثبیتکننده مستقر میشوند، «شورای صلح» و یک دولت تکنوکرات محلی برای اداره نوار غزه تشکیل خواهد شد و روند بازسازی مناطق ویرانشده غزه آغاز میشود.
در تحولی قابل توجه، برخی رسانهها از انتقال پیامهای هشدارآمیز به رهبران حماس در خارج از کشور از سوی برخی کشورهای عربی خبر دادهاند؛ پیامهایی که حاکی از آن است اسرائیل به دستور مستقیم نتانیاهو در پی ترور رهبران حماس در هر زمان ممکن است تا مانع انتقال به مرحله دوم توافق آتشبس شود و این جنبش را بار دیگر به سمت تشدید درگیری سوق دهد.
رسانههای عبری همچنین بر این باورند که مرحله دوم توافق غزه با موانع و کارشکنیهای فراوانی روبهرو است و در شرایط کنونی، حتی در صورت تحویل جسد آخرین اسیر موجود در غزه از سوی حماس نیز، انتقال به این مرحله بسیار دشوار خواهد بود.
برخی رسانهها از جمله روزنامه هاآرتص گزارش دادهاند که هر پرونده مرتبط با غزه تا زمان دیدار پیشِروی نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید که قرار است طی روزهای آینده انجام شود، عملا مسکوت خواهد ماند؛ موضوعی که بهمعنای تداوم بمباران و حملات به غزه تا تعیین تکلیف نهایی آتشبس و مرحله دوم توافق است.
در همین چارچوب، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن با سرعت در حال تلاش برای اجرای مرحله دوم توافق غزه است و افزود: «جنگ در غزه متوقف شده و هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. ما برای پایان مرحله اول و اجرای مراحل دوم و سوم تلاش میکنیم.»
روبیو ورود کامل کمکهای انسانی به مناطقی که تحت کنترل حماس است را به استقرار نیرویی قادر به تأمین امنیت این کمکها بدون دخالت حماس منوط دانست و گفت: «به همین دلیل، ما درباره تشکیل نیروی بینالمللی و توافق بر سر تکنوکراتهای فلسطینی برای اداره امور، عجله داریم تا کمکهای بیشتری وارد شود و سپس وارد مرحله بازسازی شویم.»
در این میان، نگاهها به شهر میامی معطوف شده است؛ جایی که سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد فرستادگان آمریکایی، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، امروز نشست دیگری با مقامات قطر، مصر و ترکیه برگزار خواهند کرد. وی افزود ویتکاف در این نشست با میانجیهای قطری، مصری و ترکیهای، موضوع انتقال به مرحله دوم توافق توقف جنگ را بررسی خواهد کرد.
در همین راستا، باسم نعیم عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تأکید کرد که گفتوگوهای برنامهریزیشده در میامی برای انتقال به مرحله بعدی آتشبس در غزه باید به توقف نقضهای رژیم صهیونیستی از آتشبس منجر شود.
بر اساس مفاد مرحله دوم، حماس باید سلاحهای خود را تحویل دهد، رژیم صهیونیستی از مواضع فعلیاش در غزه عقبنشینی کند و یک قدرت انتقالی با استقرار نیروی بینالمللی تثبیتکننده، اداره نوار غزه را در دست گیرد.
در پایان، این پرسش همچنان مطرح است: آیا نتانیاهو دست به ترور رهبران حماس در خارج از کشور خواهد زد و معادلات غزه را بر هم خواهد ریخت؟ و چه کسی توان جلوگیری از او را دارد؟