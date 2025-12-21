خبرگزاری کار ایران
سخنگوی کرملین:

پوتین آماده گفت‌وگو با ماکرون است

پوتین آماده گفت‌وگو با ماکرون است
سخنگوی کرملین اعلام کرد که رئیس‌جمهوری روسیه آمادگی دارد درباره جنگ اوکراین با همتای فرانسوی خود گفت‌وگو کند.

به گزارش ایلنا، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه آمادگی دارد درباره جنگ اوکراین با «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی خود گفت‌وگو کند.

دیمیتری پسکوف به خبرگزاری «ریانووستی» گفت: «پوتین آمادگی خود را برای ورود به گفت‌وگو با ماکرون ابراز کرده است».

وی افزود: «بنابراین اگر اراده سیاسی متقابل وجود داشته باشد، این موضوع تنها می‌تواند به‌صورت مثبت ارزیابی شود«/

ماکرون چند روز قبل گفته بود که به اعتقاد وی اروپا باید برای پایان دادن به جنگ، بار دیگر باب گفت‌وگو با پوتین را باز کند.

رئیس‌جمهوری فرانسه همچنین گفته بود: «معتقدم که به‌عنوان اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها، به نفع ماست که در هفته‌های آینده چارچوب مناسبی برای ازسرگیری این گفت‌وگو پیدا کنیم».

بر اساس این گزارش، رهبران اتحادیه اروپا جمعه گذشته توافق کردند که برای جبران کسری‌های بودجه‌ای پیشِ‌رو، با نزدیک شدن به چهارمین سال جنگ، وامی به ارزش ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) در اختیار اوکراین قرار دهند.

با این حال، آن‌ها نتوانستند بر سر استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین این منابع مالی به توافق برسند.

 

 

