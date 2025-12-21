به گزارش ایلنا به نقل از واع، دستگاه اطلاعات ملی عراق بامداد امروز -یکشنبه- به‌طور رسمی برخی گزارش‌های رسانه‌ای درباره دریافت هشدارهای خارجی در خصوص حملات نظامی قریب‌الوقوع به این کشور را تکذیب کرد.

در بیانیه این نهاد آمده است: روزنامه «الشرق الأوسط» در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ گزارشی منتشر کرده که مدعی شده دولت عراق دو پیام هشدار از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی درباره احتمال حملات نظامی دریافت کرده است».

دستگاه اطلاعات ملی عراق تأکید کرد که این ادعا «به‌طور کامل و بدون استثنا نادرست» است و دولت عراق هیچ پیام یا هشداری از این نوع دریافت نکرده است.

این نهاد ضمن دعوت از رسانه‌ها به دقت و مسئولیت‌پذیری در انتشار اخبار، هشدار داد که پرداختن غیرحرفه‌ای به چنین موضوعاتی می‌تواند امنیت ملی عراق را تحت تأثیر قرار دهد.

در همین حال، وزارت کشور عراق نیز یک ویدئوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی درباره تلاش افراد مسلح برای عبور از دیوار بتنی در مرز عراق و سوریه را تکذیب کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که محل ضبط این ویدئو در مرزهای عراق نبوده و به کشوری همسایه مربوط است و تاکنون هیچ موردی از نفوذ یا تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزهای عراق ثبت نشده است.

وزارت کشور عراق تأکید کرد که نیروهای مرزبانی و یگان‌های امنیتی با اقدامات سخت‌گیرانه و مستمر، امنیت کامل مرزهای کشور را تضمین می‌کنند.

