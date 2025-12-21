خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگاه اطلاعات عراق:

هیچ‌گونه هشدار خارجی درباره حمله نظامی دریافت نکرده‌ایم

هیچ‌گونه هشدار خارجی درباره حمله نظامی دریافت نکرده‌ایم
کد خبر : 1730595
لینک کوتاه کپی شد.

دستگاه اطلاعات ملی عراق بامداد امروز -یکشنبه- به‌طور رسمی برخی گزارش‌های رسانه‌ای درباره دریافت هشدارهای خارجی در خصوص حملات نظامی قریب‌الوقوع به این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از واع، دستگاه اطلاعات ملی عراق بامداد امروز -یکشنبه- به‌طور رسمی برخی گزارش‌های رسانه‌ای درباره دریافت هشدارهای خارجی در خصوص حملات نظامی قریب‌الوقوع به این کشور را تکذیب کرد.

در بیانیه این نهاد آمده است: روزنامه «الشرق الأوسط» در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ گزارشی منتشر کرده که مدعی شده دولت عراق دو پیام هشدار از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی درباره احتمال حملات نظامی دریافت کرده است».

دستگاه اطلاعات ملی عراق تأکید کرد که این ادعا «به‌طور کامل و بدون استثنا نادرست» است و دولت عراق هیچ پیام یا هشداری از این نوع دریافت نکرده است.

این نهاد ضمن دعوت از رسانه‌ها به دقت و مسئولیت‌پذیری در انتشار اخبار، هشدار داد که پرداختن غیرحرفه‌ای به چنین موضوعاتی می‌تواند امنیت ملی عراق را تحت تأثیر قرار دهد.

در همین حال، وزارت کشور عراق نیز یک ویدئوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی درباره تلاش افراد مسلح برای عبور از دیوار بتنی در مرز عراق و سوریه را تکذیب کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که محل ضبط این ویدئو در مرزهای عراق نبوده و به کشوری همسایه مربوط است و تاکنون هیچ موردی از نفوذ یا تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزهای عراق ثبت نشده است.

وزارت کشور عراق تأکید کرد که نیروهای مرزبانی و یگان‌های امنیتی با اقدامات سخت‌گیرانه و مستمر، امنیت کامل مرزهای کشور را تضمین می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن